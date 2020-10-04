Москвичам пообещали недолгую смену погоды

На следующей неделе в Москве станет прохладнее. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Смена погоды ожидается во вторник, 6 октября, передает RT. В понедельник в столице будет до 20 градусов, во вторник за счет облачности столбики термометров поднимутся только до 17–19 градусов. В последующие дни практически до конца рабочей недели преобладающая температура в ночные часы будет около 9–10 градусов, днем — 16–18 градусов.

При этом Позднякова подчеркнула, что скоро столичная область попадет в теплую часть следующего антициклона.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что 4 октября в Москве будет тепло и без осадков.