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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 4 октября

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В Москве в воскресенье, 4 октября, ожидается переменная облачность и погода без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице столбики термометров поднимутся до показателей +18... +20 градусов, а ночью похолодает до +6…+8.

Ветер юго-восточный и южный со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что бабье лето продлится в Москве до субботы, 10 октября.

В то же время главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве временный снежный покров может образоваться в конце октября.

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