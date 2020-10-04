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Глава офиса Зеленского рассказал о «непростых» рабочих отношениях с Козаком

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о ходе работы с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком по вопросу Донбасса.

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«Мы встречаемся в рамках «нормандского формата» <...> Рабочие вопросы мы согласовывали с господином Козаком. Я могу сказать, что есть результат этой работы и есть нормальные рабочие взаимоотношения, они непростые, но я отстаиваю украинские интересы», — заявил Ермак в интервью телеканалу «Украина 24» 4 октября.

Он подчеркнул, что готов вести разговоры со всеми для того, чтобы «принести на украинскую землю мир».

Ермак также отметил, что Киев уже подготовил план по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, финальным этапом которого станет проведение местных выборов согласно нормам украинского законодательства и Копенгагенской конвенции.

«Сегодня украинский план мирного урегулирования лежит на столе. Этот план имеет в конце то, чего так ждет украинский народ и чего, я надеюсь, ждут все прогрессивные страны, наши партнеры, коллеги и так далее. И чего в первую очередь ждут жители Донбасса, ждут наши военные и их семьи», — сказал он.

Украина с апреля 2014 года ведет военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Последняя встреча контактной группы по Донбассу состоялась 30 сентября. В российском МИДе заявляли «Известиям» о готовности РФ и самопровозглашенных республик Донбасса к возобновлению очных встреч в Минске.

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