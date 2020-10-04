В Женеве установили самый высокий в мире МРОТ. Минимальный размер оплаты теперь достигает 23 швейцарских франков — это почти две тысячи рублей в час. МРОТ приняли жители региона на местном референдуме, возможность таких изменений установлена законодательством Швейцарии. Новая норма коснется почти 30 тыс. рабочих кантона. Отмечается, что в этом году на такое решение повлияла пандемия коронавируса, которая показала значительный разрыв между бедными и богатыми.