Пьяная женщина без прав насмерть сбила ребенка в Челябинской области

Жительница Челябинской области, управлявшая машиной без прав и в состоянии алкогольного опьянения, сбила троих детей, ехавших на скутере. Один из пострадавших скончался.

ДТП произошло в деревне Бутырки (Чебаркульский район) днем 3 октября, передает «РИА Новости». Женщина ехала на «ВАЗ-2110».

Мальчик 2010 года рождения погиб на месте. Двое других, один из которых родился в 2017 году, госпитализированы.

Виновница аварии скрылась, но ее быстро нашли. Как выяснилось, за рулем автомобиля находилась местная жительница 1991 года рождения.

3 октября в Нижнем Тагиле (Свердловская область) после столкновения двух машин одна из них отлетела и врезалась в пешеходов. В ДТП, по разным данным, пострадали пять или шесть человек.