В Нижнем Тагиле автомобиль врезался в пешеходов

Автомобиль врезался в пешеходов на перекрестке в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Пострадали пять человек.

Авария произошла на улице Победы около 10:00 по местному времени (8:00 мск), пишет сайт kp.ru. По предварительным данным, водитель Daewoo Nexia при повороте налево столкнулся с ВАЗ-2109, ехавшей навстречу на красный.

От удара ВАЗ отлетел, врезался в ограду и наехал на пешеходов, стоявших на тротуаре. Второй автомобиль, в свою очередь, отбросило назад, он врезался в другую машину.

Травмы разной тяжести получили четыре пешехода и водитель ВАЗ.

По информации Znak.com, водитель «девятки» был пьян. С ним в салоне находились еще два человека, они сбежали с места аварии. Издание сообщает, что в аварии также пострадал пассажир Daewoo.

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