Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Упавшему на Украине Ан-26 не дали сесть из-за борта с сыном главы ВВС
Мир
Зеленский решил не оказывать военную помощь Азербайджану в Карабахе
Общество
Уволен выписавший поддельную справку в деле Ефремова полицейский
Общество
Нижегородская журналистка планировала совершить суицид еще год назад
Культура
Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде перенесена

Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Новосибирске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двухлетняя девочка пострадала в результате аварии с участием двух автомобилей в Новосибирске, сообщили в группе пропаганды городского ГИБДД.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 2 октября, в Октябрьском районе города. Автомобиль Toyota Corolla, которым управлял 27-летний водитель, столкнулся с Nissan Bluebird Sylphy под управлением 33-летней женщины.

«В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадала двухлетняя девочка», — цитирует сообщение NGS.ru.

Ребенок был госпитализирован с травмой мягких тканей лица.

1 октября в Воркуте водитель иномарки совершил наезд на группу подростков. В результате ДТП скончалась 16-летняя девушка, еще трое подростков в возрасте 15–16 лет получили травмы различной степени тяжести.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020