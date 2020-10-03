Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Новосибирске

Двухлетняя девочка пострадала в результате аварии с участием двух автомобилей в Новосибирске, сообщили в группе пропаганды городского ГИБДД.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 2 октября, в Октябрьском районе города. Автомобиль Toyota Corolla, которым управлял 27-летний водитель, столкнулся с Nissan Bluebird Sylphy под управлением 33-летней женщины.

«В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадала двухлетняя девочка», — цитирует сообщение NGS.ru.

Ребенок был госпитализирован с травмой мягких тканей лица.

1 октября в Воркуте водитель иномарки совершил наезд на группу подростков. В результате ДТП скончалась 16-летняя девушка, еще трое подростков в возрасте 15–16 лет получили травмы различной степени тяжести.