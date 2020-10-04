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Новую скульптуру установят в парке Дружбы в Благовещенске

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В Благовещенском парке Дружбы планируют установить новую скульптуру в виде раскрытых ладоней. Об этом сообщает Instagram-аккаунт Общественно-культурного центра города.

В скором времени новая малая архитектурная форма «Руки» будет готова и займет свое место в парке. Работу над макетом выполнил местный скульптор, отмечает asn24.ru. На этой неделе посетителей парка порадовали еще одним новым арт-объектом — бронзовым драконом.

Напомним, Городской и Первомайский парки Благовещенска ждут кардинальные перемены. Основной акцент сделан на оснащение аттракционами, на новый формат общественного питания и озеленение. В Городском парке в мае 2021 года будут высажены серебристые тополя высотой от 2,5 м. Там появится колесо обозрения высотой 57 м.

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