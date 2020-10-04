Открытое горение на свалке перерабатывающего завода в Петербурге ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение на свалке завода по механической переработке бытовых отходов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России 4 октября.

Открытое горение устранили в 7:00 мск, свалка продолжает тлеть на площади 300 кв. м, передает ТАСС.

Пожар начался накануне вечером. По информации канала «78», в его тушении принимали участие 64 человека. Площадь горения составляла 2,5 тыс. кв. м.

Сведения о пострадавших не поступали.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проведет проверку по факту пожара.