Росприроднадзор проверит возгорание мусороперерабатывающего завода в Петербурге

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проведет проверку после пожара на мусороперерабатывающем заводе МПБО-2 в Санкт-Петербурге.

«Государственный инспектор ведомства выехал на место. По результатам выезда будет принято процессуальное решение» — сообщается на сайте ведомства в воскресенье, 4 октября.

Сообщение о пожаре площадью 2,5 тыс. кв. м. на территории предприятия поступило спасателям вечером в субботу, к его ликвидации были привлечены более 60 человек и 16 единиц техники.

Позднее пожар был локализован, угрозы жилым домам он не несет, тушение продолжается, информации о пострадавших нет.