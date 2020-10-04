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Путин поздравил сотрудников Байконура с 65-летием космодрома

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Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов космодрома Байконур с 65-летием со дня основания комплекса. Поздравительную телеграмму разместила в своем Twitter корпорация «Роскосмос» 4 октября.

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«Создание легендарного Байконура открыло новую, космическую эру в истории человечества, стало важной вехой в реализации космической программы», — говорится в ней.

Россия всегда будет помнить тех, кто участвовал в осуществлении масштабных пионерских проектов, ставших гордостью космонавтики, отметил Путин.

«Отрадно, что вы бережете и преумножаете замечательные профессиональные традиции предшественников, многое делаете для укрепления мощного потенциала ракетно-космической отрасли нашей страны, своей востребованной работой содействуете упрочению российско-казахского сотрудничества, широких международных связей», — написал президент.

Ранее, 4 октября, космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с борта МКС поздравили землян с 63-летием начала новой космической эры.

Первый искусственный спутник «Спутник-1» был запущен 4 октября 1957 года с космодрома Байконур и доставлен на орбиту советской ракетой Р-7. Над его созданием работал ряд ученых во главе с основоположником практической космонавтики Сергеем Королевым.

Советский летательный аппарат успешно пролетел 92 дня — до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли.

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