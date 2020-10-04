Экипаж МКС поздравил землян с годовщиной запуска первого спутника

Российские члены экипажа МКС Анатолий Иванишин и Иван Вагнер 4 октября поздравили землян с 63-летием начала новой космической эры.

Иванишин напомнил, что в этот день в 1957 году с территории Советского Союза в космос был запущен первый спутник планеты Земля.

«Именно с этого дня ведет отсчет вся отечественная и мировая космонавтика. Благодаря труду наших ученых и конструкторов мы сделали первый шаг в освоении космического пространства», — отметил космонавт.

В свою очередь, Вагнер призвал людей к совместному исследованию просторов Вселенной «в наших общих интересах». Кроме того, он особо поблагодарил ветеранов освоения космоса и пожелал здоровья, счастья и успехов тем, чья жизнь связана с этой отраслью.

Первый искусственный спутник «Спутник-1» был запущен 4 октября 1957 года с космодрома Байконур и доставлен на орбиту советской ракетой Р-7. Над его созданием работал ряд ученых во главе с основоположником практической космонавтики Сергеем Королёвым.

Советский летательный аппарат успешно пролетел 92 дня — до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли.