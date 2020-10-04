Прямой эфир
Сюжет:

Экипаж МКС поздравил землян с годовщиной запуска первого спутника

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские члены экипажа МКС Анатолий Иванишин и Иван Вагнер 4 октября поздравили землян с 63-летием начала новой космической эры.

Миссия номер один: как СССР сумел вырваться вперед в космической гонке
Без каких факторов полет Гагарина был бы невозможен

Иванишин напомнил, что в этот день в 1957 году с территории Советского Союза в космос был запущен первый спутник планеты Земля.

«Именно с этого дня ведет отсчет вся отечественная и мировая космонавтика. Благодаря труду наших ученых и конструкторов мы сделали первый шаг в освоении космического пространства», — отметил космонавт.

В свою очередь, Вагнер призвал людей к совместному исследованию просторов Вселенной «в наших общих интересах». Кроме того, он особо поблагодарил ветеранов освоения космоса и пожелал здоровья, счастья и успехов тем, чья жизнь связана с этой отраслью.

Первый искусственный спутник «Спутник-1» был запущен 4 октября 1957 года с космодрома Байконур и доставлен на орбиту советской ракетой Р-7. Над его созданием работал ряд ученых во главе с основоположником практической космонавтики Сергеем Королёвым.

Советский летательный аппарат успешно пролетел 92 дня — до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020