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В Госдуме попросили проверить доступы в подвалы для бездомных животных

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Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды призвал проверить управляющие компании на предмет выполнения ими норм по открытым продухам в подвалах жилых домов для прохода бездомных животных. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщает «РИА Новости».

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Письмо с соответствующей просьбой комитет разослал властям всех регионов РФ. Инициатива приурочена ко Дню защиты животных, который отмечается в воскресенье.

Летом Минстрой и Госдума договорились о сохранении одного незакрытого окна для доступа беспризорных животных в подвалы многоквартирных домов.

В разосланном письме депутаты отметили, что в комитет поступают жалобы россиян на несоблюдение требований или их нарушение.

Например, управляющие организации перекрывают продухи с помощью сеток, решеток и жалюзи, препятствуя проходу животных в подвалы. А это, в свою очередь, приводит к массовой гибели беспризорных питомцев.

21 сентября главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями столичного МЧС Антон Гладилин рассказал, как защитить ребенка при встрече с бродячими собаками.

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