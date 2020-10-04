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Российские космонавты вернулись к переработке урины в воду

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Российские космонавты на борту МКС возобновили эксперимент «Сепарация» по переработке урины в воду. Об этом 3 октября рассказал в Twitter космонавт Иван Вагнер.

«Сегодня поставили ведро с дистиллированной водой из системы регенерации воды из урины в систему регенерации воды из конденсата, которая эту воду переработает в питьевую», — рассказал он.

Он отметил, что вечером экипаж уже попробует эту воду.

Вагнер

Испытания новой системы переработки начались в 2018 году. Тогда отмечалось, что выработанная жидкость будет использоваться только для технических нужд, в частности для получения кислорода. В американском сегменте система регенерации жидкости используется уже несколько лет, это сократило зависимость астронавтов от поставок с Земли.

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