Неправильное хранение и приготовление овощей могут превратить их в яд

Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik в воскресенье, 4 октября, рассказала, как неправильное хранение и приготовление овощей может превратить их в яд.

«Перезрелый баклажан, картофель, который долежал до весны, недозрелые зеленые томаты есть не рекомендуется. Это овощи семейства пасленовых, они содержат соланин — нейротоксин, вызывающий нарушение со стороны нервной системы, мочевыводящей системы», — рассказала диетолог.

Также Соломатина предупредила, что нельзя есть сырой или недоваренной фасоль, так как в нем содержится фитогемагглютинин, который может вызвать отравление. Кроме того, при длительном хранении бобовые могут накапливать грибки.

Людям с хроническими заболеваниями следует исключить из рациона ряд овощей, отметила диетолог. В частности, это касается всех видом капустных и крестоцветных, так как они блокируют усвоение йода и не рекомендуются тем, у кого есть проблемы с щитовидной железой.

«Острые овощи, особенно редька, редис при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, особенно в момент обострения, тоже могут оказать не очень хорошее действие», — предупредила Соломатина.

С осторожностью следует отнестись к овощам и зелени, которые накапливают много нитратов. Среди них, в частности, шпинат, петрушка, морковь и огурцы.

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