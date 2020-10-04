Эксперт раскрыла способ вернуть переведенные мошенникам средства

В случае, если вы стали жертвой мошенников при покупке товара через интернет, следует сразу же обратиться в полицию. Просить банк отменить транзакцию смысла нет, рассказала руководитель практики уголовного права Национальной юридической службы «Амулекс» Алена Зеленовская.

Она объяснила, что если владелец карты сам инициировал транзакцию, то банк ничего уже поделать не сможет. Аналогично обстоят дела и в случае, если мошенники заполучили данные карты.

Сама транзакция осуществляется только после подтверждения клиентом (СМС-код). После этого перевод становится окончательным и безотзывным.

Кроме того, если есть желание вернуть деньги после покупки, которая не устроила, то здесь следует решать вопрос путем отказа от товара. Согласно законодательству, на это есть семь дней.

Если же оплаченный товар не пришел или он оказался поддельным, то тут уже можно обратиться к правоохранителям.

Зеленовская советует обратиться в полицию, также если получилось, что вы перевели деньги аферистам.

«В своем заявлении желательно изложить обстоятельства как можно подробнее: постарайтесь вспомнить имена «менеджеров», сделать скриншоты с исходящими номерами телефонов, данных карты получателя и отразить другие важные сведения», — цитирует ее 4 октября «Прайм».

Успех в возвращении средств в дальнейшем будет зависеть от профессионализма правоохранителей и поимки преступников, отметила эксперт.

В сентября эксперты рассказали, какие способы используют мошенники для хищения денег через банкоматы. Например, злоумышленники могут использовать как технические средства (накладки на клавиатуру, считыватели карт), а также социальные методы.