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В Росгидромете рассказали о начале предзимья в ряде регионов России

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Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, в каких российских регионах начинается сезон предзимья.

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Специалист напомнил, что предзимье относится к шести естественным синоптическим сезонам, которое обычно начинается с середины октября и длится почти до начала третьей декады декабря.

«Север Новосибирской, Томской, Кемеровской областей — там ожидается похолодание. [Регионы] попрощаются с осенней погодой, наступит предзимье также в Якутии», — цитирует ТАСС синоптика в воскресенье, 4 октября.

Также предзимье начнется в Магаданской области, Камчатке и Сахалине, рассказал Варакин. Там пройдут дожди с мокрым снегом, заметно похолодает.

Накануне Варакин рассказал, что в столичном регионе снег вероятнее всего выпадет во второй половине октября. По его словам, снежный покров будет временным.

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