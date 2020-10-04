В Росгидромете рассказали о начале предзимья в ряде регионов России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, в каких российских регионах начинается сезон предзимья.

Специалист напомнил, что предзимье относится к шести естественным синоптическим сезонам, которое обычно начинается с середины октября и длится почти до начала третьей декады декабря.

«Север Новосибирской, Томской, Кемеровской областей — там ожидается похолодание. [Регионы] попрощаются с осенней погодой, наступит предзимье также в Якутии», — цитирует ТАСС синоптика в воскресенье, 4 октября.

Также предзимье начнется в Магаданской области, Камчатке и Сахалине, рассказал Варакин. Там пройдут дожди с мокрым снегом, заметно похолодает.

Накануне Варакин рассказал, что в столичном регионе снег вероятнее всего выпадет во второй половине октября. По его словам, снежный покров будет временным.