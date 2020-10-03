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Свойственные детям осложнения от COVID-19 появились у взрослых

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Острый воспалительный синдром MIS-A стал новым обнаруженным последствием коронавируса, сообщили 2 октября эксперты из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

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Ранее это тяжелое осложнение наблюдалось только у детей. Теперь же были установлены 16 случаев в США и Великобритании, где возраст пациентов с симптомами MIS-A составил от 21 до 50 лет.

Как отметили ученые, MIS-A проявляется аритмией, болями в животе, проблемами с сердечно-сосудистой системой, дерматологическими последствиями и неврологическими. При этом респираторные симптомы появляются не всегда.

Так, из обнаруженных случаев в США и Британии, только восемь человек имели респираторные симптомы. В итоге 10 пациентов из 16 попали в реанимацию, двое умерли.

Ученые указали, что MIS-A проявился всех госпитализированных на 14-37 сутки после появления симптомов COVID-19.

«Из-за установленной связи между инфекциями MIS-A и SARS-CoV-2 профилактика COVID-19, может предотвратить появление MIS A. Необходимы дальнейшие исследования», — говорится в исследовании.

Пока специалисты точно не знают, можно ли синдром считать проявлением тяжелой формы коронавируса или же относить его к последствиям.

В мае американские медики зафиксировали в 20 штатах мультисистемный воспалительный синдром, который поражал только детей и мог быть связан с коронавирусной инфекцией. У большинства детей наблюдались симптомы болезни Кавасаки: лихорадка, сыпь, раздражение глаз, опухшие лимфатические узлы.

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