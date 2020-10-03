Губернатор Камчатки обратился к общественности по проблеме экологии в регионе

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объедет региональные бухты.

Росприроднадзор проводит рейды у берегов Камчатки из-за загрязнения. Специалисты взяли пробы из океана и прилегающих водоемов.

5 октября будут готовы результаты анализа проб воды. Министр природных ресурсов и экологии заявил, что ситуация на Камчатке под контролем местных и федеральных властей.

Сегодня Минприроды заявило о загрязнении еще трех участков Авачинского залива. Дополнительно проверят воду в бухтах Большая и Малая Лагерная, Бабь, где были обнаружены мертвые морские животные. На проблемы Халактырского пляжа обратили внимание серферы. У спортсменов после контакта с водой опухали глаза. На пляже ощущался резкий неприятный запах. Также серферы предполагают, что морскую живность могло выбросить на берег из-за недавнего шторма.

Росгидромет и экологи взяли пробы, выяснилось, что норма фенола в воде превышена в два раза. Превышение по нефтепродуктам — почти в четыре раза. Прокуратура пытается отыскать источник выбросов.