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Юрий Трутнев назвал происходящее на Камчатке экологическим бедствием

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Министр природных ресурсов и экологии Кобылкин заявил, что ситуация на Камчатке под контролем местных и федеральных властей. Росприроднадзор взял пробы воды, окончательные результаты анализов будут известны пятого октября.

Сегодня Минприроды заявил о загрязнении ещё трёх участков Авачинского залива. Дополнительно проверят проверят воду в бухтах: Большая и Малая Лагерная, Бабья, где были обнаружены мёртвые морские животные. Накануне Юрий Трутнев поручил устранить загрязнение воды на Камчатке.

Политик назвал происходящее экологическим бедствием. На проблемы Халактырского пляжа обратили внимание сёрферы. У спортсменов после контакта с водой опухали глаза. На пляже ощущался резкий неприятный запах. Также сёрферы предполагают, что морскую живность могло выбросить на берег из-за недавнего шторма.

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