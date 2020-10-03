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У Ягудина и Тотьмяниной украли собаку

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Неизвестные похитили собаку у семьи фигуристов Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной, однако спустя некоторое время животное вернули хозяевам. Об этом в субботу, 3 октября, сообщила Тотьмянина в Instagram.

«У нас украли собаку. Кличка Асти, три с половиной года. Есть свидетели, увезли на автомобиле Kia. Деревня Крекшино», — написала фигуристка.

Позднее спортсменка удалила этот пост и вместо него опубликовала другой, в котором сообщалось о том, что питомец уже дома, пишет «Газета.ру».

16 сентября президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал «Известиям», как уберечь собаку от кражи. По словам эксперта, у псов, имеющих родословную, должно быть клеймо-татуировка.

Специалист отметил, что наличие чипа также существенно поможет в поисках пропавшего питомца. В случае если собака потерялась, Голубев рекомендовал немедленно расклеить объявления о пропаже в ближайших районах, в ветеринарных клиниках и зоомагазинах.

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