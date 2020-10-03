Самодельное взрывное устройство обезвредили в кельнском поезде

Самодельное взрывное устройство было обнаружено в стоявшем в депо поезде в Кельне. Об этом в субботу, 3 октября, сообщает газета Bild.

По данным издания, бомбу, спрятанную в картонной коробке, обнаружила уборщица в ночь на субботу. Полиция просканировала ящик и подтвердила наличие в нем взрывного устройства, оно было обезврежено.

Отмечается, что бомба была начинена болтами и иголками. Правоохранители также проверили все остальные поезда в депо.

Когда именно оставили ящик с устройством, неизвестно. Следствие ведет группа по противодействию терроризму.

30 сентября жители Парижа сообщили о мощном взрыве в городе. Однако власти информацию о происшествии опровергли, заявив, что характерный звук издал истребитель, преодолевший звуковой барьер.