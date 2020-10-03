Губернатор Брянской области сделал прививку против коронавируса

После прививки от коронавирусной инфекции, которую сделал губернатор Брянской области Александр Богомаз, ему придется вести дневник пациента.

Глава региона решил показать на своем примере, что процедура безопасна. Пока вакцина проходит клинические испытания, и на этом этапе ее делают только добровольцам. Александр Богомаз будет наблюдаться в течение трех недель, после этого ему сделают укол со вторым компонентом. Об этом пишет интернет-газета «Брянские новости».

Первая крупная партия вакцины от коронавируса появится в Москве в ноябре-декабре. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин 1 октября. В рамках пострегистрационного исследования уже привито порядка 6 тыс. человек.