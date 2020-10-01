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Собянин анонсировал появление крупной партии вакцины в Москве

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Первая крупная партия вакцины от коронавируса появится в Москве в ноябре-декабре. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 1 октября.

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«Я надеюсь, в ноябре-декабре у нас появятся первые крупные партии вакцины от коронавируса, а в конце декабря, в январе — промышленные масштабы, исчисляемые миллионами», — сказал мэр в интервью телеканалу «Россия 24».

Он также сообщил, что в рамках пострегистрационного исследования вакцины в Москве уже привито порядка 6 тыс. человек. Кроме того, вакцинацию прошли около 600 медиков.

«Чем быстрее будет произведена вакцина, чем быстрее привьется население, тем быстрее мы закончим с этой заразой», — сказал градоначальник. Он предположил, что уже через несколько месяцев пандемия закончится и человечество сможет нормально жить и развиваться.

Ранее в том же интервью Собянин заявил, что в столице нельзя говорить о второй волне коронавируса. Так обычно называют ситуацию, когда начинают болеть те, кто раньше уже перенес заболевание. Сейчас такого нет.

При этом он назвал очень большим рост новых случаев коронавируса в городе и призвал ориентироваться на схожие мировые сценарии.

В столице с момента распространения инфекции зафиксировано 295 025 случаев COVID-19, в том числе 2424 за последние сутки. Это самый большой показатель прироста с начала июня. Скончались в городе от осложнений на фоне коронавируса 5254 человека, выздоровел 249 861 пациент.

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