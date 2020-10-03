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Пашинян назвал условие для переговоров по Карабаху

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Мирные переговоры по Нагорному Карабаху возможны только в случае приостановки боевых действий со стороны Азербайджана. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 октября.

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В случае внешней агрессии главная задача — защитить жителей Карабаха, написал он в Facebook в субботу, 3 октября. В нынешней ситуации он, по его словам, может уверенно заявить, что народ Карабаха не отступится.

К посту приложено видеоинтервью, которое Пашинян дал телеканалу Al Jazeera. В нем он называет Армению гарантом безопасности Карабаха.

Ранее 3 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна никогда не отказывалась от переговоров по Карабаху. По его словам, он лично участвует в этом процессе с 2003 года и в общении с предыдущими руководителями Армении удалось достичь ощутимых результатов. Нынешние власти свели эти достижения на нет, заявил он. Ответственность за сегодняшнюю ситуацию он возложил лично на Пашиняна и его правительство.

Очередное обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Турция и Азербайджан эту информацию опровергают, но Анкара заявляла о готовности оказать Баку любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.

В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область решила выйти из состава Азербайджанской ССР. Регион принадлежал Азербайджанской Республике, но его населяли преимущественно армяне. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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