Кота-волшебника выставили на продажу в Новосибирске за 10 млн рублей

Кота, который, по утверждению хозяйки, способен исполнить мечты владельца, выставили на продажу в Новосибирске. Цена четвероногого волшебника составляет 10 млн рублей.

Коту по кличке И-Левел Винсент девять лет. По словам его хозяйки Елены, он помог ей улучшить материальное положение и купить вторую квартиру. Однако кот способен исполнить только три желания каждого человека. Всех членов ее семьи Винсик уже осчастливил, пишет сайт kp.ru.

«Мы пробовали четвертое желание загадать — не получается. Но раз у Винсента такая миссия, пусть он переходит к следующему хозяину и дальше ее исполняет, здорово же», — сказала она.

Желающие могут не покупать кота-волшебника, а только погладить. За это нужно будет заплатить 2 тыс. рублей.

В 2019 году в Ростове-на-Дону была выставлена на продажу британская кошка, которая, по уверениям продавца, умеет лечить от похмелья. Хозяин требовал за нее 15 млн рублей, но утверждал, что торг уместен.