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Пятнадцать человек погибли при взрыве в Афганистане

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Пятнадцать человек погибли, более 30 получили ранения в результате взрыва в афганской провинции Нангархар, передает телеканал TOLOnews со ссылкой на местные власти 3 октября.

По словам представителя губернатора провинции Атауллы Хогьяни, днем произошел взрыв заминированного автомобиля. Машина взорвалась недалеко от комплекса зданий резиденции губернатора в округе Гани Кхил.

Хогяьни также указал, что боевики пытались проникнуть в резиденцию губернатора, но им дали отпор силы безопасности.

Заместитель главы совета провинции Нангархар Обайдулла Шинвари сообщил, что погибли по меньшей мере восемь мирных жителей.

Телеканал также опубликовал в Twitter кадры с места взрыва. Там же озвучена версия, что взрыв осуществил террорист-смертник.

Ранее сообщалось, что в Ираке подорвались пятеро устанавливавших взрывчатку на автомобиль боевиков. Взрыв произошел в одном из укрытий боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ неподалеку от города Эр-Рутба на западе страны.

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