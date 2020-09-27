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Пятеро устанавливавших взрывчатку на автомобиль боевиков взорвались в Ираке

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Боевики, готовившие теракт в Ираке, погибли при установке взрывного устройства на автомобиль. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщила пресс-служба органов безопасности страны.

По ее информации, пикап взорвался в пустыне неподалеку от города Эр-Рутба на западе страны.

Взрыв автомобиля произошел в одном из укрытий боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ, передает «РИА Новости».

«В результате погибли пятеро боевиков, которые занимались установкой взрывчатки», — говорится в сообщении.

Ранее, 20 сентября, сообщалось, что спецслужбы Ирака задержали в Багдаде одного из главарей ИГ. Он был схвачен в результате засады, организованной сотрудниками управления национальной безопасности по Багдаду.

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