Прямой эфир

Две женщины погибли в пожаре под Рязанью

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Две женщины погибли во время пожара, который произошел ночью в селе Екшур Клепиковского района Рязанской области, сообщает в субботу, 3 октября, СУ СК по региону.

«По предварительным данным, в доме проживали две женщины 1937 и 1951 годов рождения, которые в результате пожара погибли. Пожаром также уничтожено рядом стоящее здание участковой больницы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что пожар уничтожил дом и поликлинику на общей площади 700 кв. метров.

Следователи начали доследственную проверку, в ходе которой будут установлены причины возникновения пожара и гибели женщин.

Ранее, в субботу, сообщалось о гибели мужчины и двоих его маленьких внуков двух и пяти лет в пожаре в Крыму. Они отравились угарным газом. Установлено, что родители детей ушли в гости, а дом заперли, так как, по их словам, были случаи, когда дети убегали со двора.

Причиной возгорания, по предварительным данным, стала игра детей со спичками. Точно это будет выяснено после экспертиз.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020