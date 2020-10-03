Две женщины погибли в пожаре под Рязанью

Две женщины погибли во время пожара, который произошел ночью в селе Екшур Клепиковского района Рязанской области, сообщает в субботу, 3 октября, СУ СК по региону.

«По предварительным данным, в доме проживали две женщины 1937 и 1951 годов рождения, которые в результате пожара погибли. Пожаром также уничтожено рядом стоящее здание участковой больницы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что пожар уничтожил дом и поликлинику на общей площади 700 кв. метров.

Следователи начали доследственную проверку, в ходе которой будут установлены причины возникновения пожара и гибели женщин.

Ранее, в субботу, сообщалось о гибели мужчины и двоих его маленьких внуков двух и пяти лет в пожаре в Крыму. Они отравились угарным газом. Установлено, что родители детей ушли в гости, а дом заперли, так как, по их словам, были случаи, когда дети убегали со двора.

Причиной возгорания, по предварительным данным, стала игра детей со спичками. Точно это будет выяснено после экспертиз.