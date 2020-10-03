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Мужчина и двое детей погибли при пожаре в Крыму

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Взрослый мужчина и двое его маленьких внуков погибли на пожаре в Крыму. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

Пожар произошел в частном доме в Сакском районе республики. 50-летний мужчина и мальчики двух и пяти лет отравились угарным газом. Установлено, что родители детей ушли в гости, а дом заперли, так как, по их словам, были случаи, когда дети убегали со двора.

Причиной возгорания, по предварительным данным, стала игра детей со спичками. Точно это будет выяснено после экспертиз.

Семья с августа состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении.

2 октября в Красноярском крае в результате пожара в квартире погибли два человека. По предварительной версии, возгорание возникло из-за неосторожности при курении.

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