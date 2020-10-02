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В Красноярском крае в результате пожара погибли два человека

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В результате пожара в Красноярском крае погибли два человека, сообщает портал «Дела.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС в пятницу, 2 октября.

Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу в городе Бородино. В одной из квартир загорелся диван на площади 4 кв. м. Спасателям удалось ликвидировать пожар почти через 30 минут. К тушению привлекалось 13 человек и четыре единицы техники.

В результате пожара погибли два человека, из подъезда эвакуировали шесть человек. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.

1 октября сообщалось, что в Москве в результате пожара в многоквартирном доме погиб один человек.

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