В Красноярском крае в результате пожара погибли два человека

В результате пожара в Красноярском крае погибли два человека, сообщает портал «Дела.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС в пятницу, 2 октября.

Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу в городе Бородино. В одной из квартир загорелся диван на площади 4 кв. м. Спасателям удалось ликвидировать пожар почти через 30 минут. К тушению привлекалось 13 человек и четыре единицы техники.

В результате пожара погибли два человека, из подъезда эвакуировали шесть человек. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.

1 октября сообщалось, что в Москве в результате пожара в многоквартирном доме погиб один человек.