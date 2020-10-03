Ереван попросил СМИ не освещать события в Карабахе в прямом эфире

Министерство обороны Армении просит СМИ перестать освещать события в Нагорном Карабахе в прямом эфире, так как это создает помехи для работы армии. Об этом говорится в сообщении ведомства в субботу, 3 октября.

«Это создает реальную угрозу действиям армянских подразделений, корректируя огонь противника, и помогает брать на прицел мирное население», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В министерстве отметили, что ранее неоднократно просили журналистов о том же, но некоторые СМИ продолжают вести репортажи как с передовой, так и из населенных пунктов.

Очередное обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Турция и Азербайджан эту информацию опровергают, но Анкара заявляла о готовности оказать Баку любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.