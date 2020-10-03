ВОЗ призвала РФ не возобновлять жесткие ограничения из-за коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович 2 октября предостерегла российские власти от повторного введения жестких ограничений на фоне роста новых случаев COVID-19.

«Власти на местах лучше знают эпидемиологическую ситуацию. Но большой локдаун нужно стараться максимально избежать. Локдауны имеют огромное негативное влияние на экономику, соответственно, локальные ограничения могут быть выходом, но, конечно же, мы не можем исключать и введение иных необходимых мер», — отметила она в интервью Forbes.

По словам Вуйнович, жесткие ограничения парализует систему здравоохранения, затрудняя лечением пациентов с другими заболеваниями, а также сказывается негативно на психике людей.

При этом причиной увеличения числа выявляемых случаев коронавируса в России является поведение граждан страны, которые пренебрегают мерами предосторожности, уверена представитель ВОЗ.

Она подчеркнула, что россиянам следует соблюдать социальную дистанцию, носить маски и дезинфицировать руки. Кроме ого, бизнес должен позаботиться о здоровье своих сотрудников и клиентов.

29 сентября президент России Владимир Путин заявил, что понимает граждан страны, которым надоело носить медицинские маски и соблюдать меры защиты от вируса, однако он подчеркнул, что COVID-19 — это «очень опасный и тихий противник».

В России с начала пандемии коронавируса выявлено 1,19 млн случаев COVID-19, в том числе 9412 — за последние сутки. Это самый большой прирост заболеваемости инфекцией в стране с конца мая. Зафиксировано более 21 тыс. случаев летального исхода, выздоровели свыше 970 тыс. пациентов.