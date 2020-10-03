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Британцы оценили состязания российских спецназовцев

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Британское издание Daily Mail рассказало об испытаниях бойцов российского спецназа Федеральной службы исполнения наказаний за право носить краповый берет. Читатели оставили ряд комментариев, в которых восхитились уровнем их подготовки.

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Таблоид опубликовал снимки и отметил, что состязания состоят из проверки физической подготовки, в ходе которой бойцы должны совершить пробег по пересеченной местности в полной экипировке, пройти через водоемы и «минные поля». Всё это сопровождается психологической проверкой, так как наблюдатели и инструкторы создают определенные помехи.

В завершении солдаты должны сразиться с обладателями крапового берета.

Британцы восхитились российскими бойцами, которые проходят столь трудные испытания.

«С русскими лучше не связываться. Когда у них закончатся патроны, они тебя отметелят даже в рукопашной», — написал пользователь с ником HRH Made in Cardiff.

«Эти ребята не шутят», — считает Yabba_Dabba_Dooo.

«Вот почему их боится весь мир», — отметил Speak4myown.

«Если будет война, надеюсь, Россия будет на нашей стороне», — написал Moonbeem.

В прошлом году издание также освещало подготовку бойцов ФСИН, читатели также высказали свое мнение об испытаниях.

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