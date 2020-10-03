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Агроном развеяла мифы о пальмовом масле

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Агроном Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik развеяла популярные мифы о пальмовом масле.

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Она отметила, что этот продукт имеет негативную репутацию в России, так как многие считают, что он содержит опасные трансжиры, «плохой» холестерин, а также увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Тем временем пальмовое масло имеет растительное происхождение, что говорит об отсутствии в нем опасных трансжиров, при этом насыщенных жиров в нем меньше, чем в сливочном масле, указала специалист.

«Пальмовое масло — великолепная вещь, потому что ликвидирует такую опасность, как недостаток жира в организме. И то, что сейчас есть возможность получать такое масло относительно недорого, это отлично <…> Если не хватает обычного масла, то пальмовое никак не вреднее обычного нашего коровьего», — цитирует Sputnik Тихонову в субботу, 3 октября.

Агроном подчеркнула, что если выбирать между сливочным и пальмовым маслами, то следует предпочесть второе, так как оно лучше усваивается, не забивает сосуды холестерином и быстрее дает энергию.

«Коровье масло тоже сравнительно недавно появилось в пище человека, всего 400 лет назад, до этого им телеги смазывали и в пищу не употребляли. От пальмового масла еще никто не умер, никто не заболел. Всё, что растительное, лучше усваивается организмом, и оно нигде не откладывается», — добавила эксперт.

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