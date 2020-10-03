В Британии ребенок заразился пневмонией от домашнего хомяка

В Великобритании десятилетний мальчик подхватил пневмонию от хомячка, пишет 1 октября The Sun.

По данным издания, Джек Сейдж целый год боролся с заболеванием, которое врачи не могли диагностировать два месяца. После двух бронхоскопий и множества тестов медики обнаружили у мальчика эозинофильную пневмонию.

Как выяснилось, перед тем, как здоровье ребенка ухудшилось, он играл с домашним хомяком Танго.

Именно в грызуне врачи увидели проблему. Эксперты отметили, что подобные случаи заражения крайне редки, но всё же встречаются. Семье пришлось отдать хомяка, а Джек пошел на поправку, лечение заняло более года.

30 сентября сообщалось, что в США садовод погиб от заболевания, которым заразился во время ухода за горшечным растением. Мужчина стал жертвой паразитов, которые обитают в почве.