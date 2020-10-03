Игорь Крутой впервые ответил на слухи об онкологическом заболевании

Российский композитор Игорь Крутой впервые прокомментировал слухи о том, что уже давно борется с раком.

Ранее в СМИ и соцсетях не раз появлялись сообщения о том, что музыкант тяжело болен. Как отметил Крутой в эфире «России 1», слухи появились после того, как ему провели операцию.

Артист рассказал о проблемах с поджелудочной железой.

«Врачи исполосовали меня, но слава Богу, с тех пор прошло уже 20 лет. Мне дали пожить, чтобы родилась Саша (дочь. — Ред.) и я написал песни. Когда я очухался после операции, мне позвонил Иосиф Давыдович Кобзон и говорит, мол, ему сказали, что я умер. «Да нет, я живой, всё нормально», — поделился Крутой.

Па его словам, операция прошла успешно.

1 октября призер Олимпийских игр, российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о борьбе с неизлечимым заболеванием. По словам спортсменки, ей приходится поддерживать жизнь гормональными препаратами.