Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Упавшему на Украине Ан-26 не дали сесть из-за борта с сыном главы ВВС
Мир
Зеленский решил не оказывать военную помощь Азербайджану в Карабахе
Общество
Уволен выписавший поддельную справку в деле Ефремова полицейский
Общество
Нижегородская журналистка планировала совершить суицид еще год назад
Культура
Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде перенесена

Игорь Крутой впервые ответил на слухи об онкологическом заболевании

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский композитор Игорь Крутой впервые прокомментировал слухи о том, что уже давно борется с раком.

Ранее в СМИ и соцсетях не раз появлялись сообщения о том, что музыкант тяжело болен. Как отметил Крутой в эфире «России 1», слухи появились после того, как ему провели операцию.

Артист рассказал о проблемах с поджелудочной железой.

«Врачи исполосовали меня, но слава Богу, с тех пор прошло уже 20 лет. Мне дали пожить, чтобы родилась Саша (дочь. — Ред.) и я написал песни. Когда я очухался после операции, мне позвонил Иосиф Давыдович Кобзон и говорит, мол, ему сказали, что я умер. «Да нет, я живой, всё нормально», — поделился Крутой.

Па его словам, операция прошла успешно.

1 октября призер Олимпийских игр, российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о борьбе с неизлечимым заболеванием. По словам спортсменки, ей приходится поддерживать жизнь гормональными препаратами.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020