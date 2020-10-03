В Европе из-за пандемии чаще всего сокращают женщин и молодежь

Распространение коронавирусной инфекции усугубляет ситуацию на рынке труда в Евросоюзе, больше всего от сокращений страдают женщины и молодежь. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает Euronews.

Так, в августе количество безработных в ЕС достигло 15,5 млн человек, то есть 7,4% трудоспособного населения. При этом за последний месяц это число увеличилось примерно на 238 тыс.

Согласно информации телеканала, чаще всего работодатели сокращали женщин, а также молодых сотрудников в возрасте до 25 лет.

Отмечается, что в августе работу потеряли на 64 тыс. молодых граждан ЕС больше, чем в июле. А уровень безработицы среди женского населения вырос за месяц на 0,1% до 7,6%. У мужчин этот показатель не менялся — 7,1%.

Кроме того, экономисты прогнозируют дальнейшего роста незанятости в ЕС ближайшие месяцы по мере из-за второй волны коронавируса в регионе, которая вынудила ряд европейских стран снова ужесточить ограничения.

С середины сентября Европа начала возвращать ограничения на фоне новой волны коронавируса. Так, с 14 сентября в Англии вступило в силу «правило шести». Собрания более шести человек, кроме рабочих встреч, запрещены. В некоторых регионах Франции также ужесточили меры безопасности: собираться компаниями более 10 человек нельзя. А в Германии отменили карнавальный сезон, традиционно проводившийся в ноябре.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уверены, что ухудшение эпидемиологической обстановки в Европе связано с несоблюдением мер защиты от коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 3 октября, в мире зарегистрировано свыше 34,7 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1 млн человек, вылечились 25,8 млн.

При этом в Европе зафиксировано 5 190 359 заболевших коронавирусом, 224 040 человека скончались, а еще 2,5 млн выздоровели.