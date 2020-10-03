Первый снег в Москве выпадет в октябре

В столичном регионе снег вероятнее всего выпадет во второй половине октября, заявил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, снежный покров будет временным. Аналогичный прогноз распространяется на Калужскую, Тульску, Тверскую и Смоленскую области.

«До 15 октября у нас будет превышение средней температурной нормы на 1-1,5 градуса и снега мы не ждем, а во второй половине, в первой декаде очень высокая вероятность, что выпадет первый снег», ― цитирует ТАСС Варакина.

Специалист добавил, что «основной снег» ожидается в ноябре.

Ранее 2 октября Варакин рассказал, когда в столичном регионе подойдет к концу «бабье лето». По его словам, в октябре еще возможны волны тепла, но также начнутся обильные осадки.