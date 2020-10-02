Возврат инвестиций в объекты туризма организовали в Хабаровском крае

Предприниматели и компании смогут вернуть средства, вложенные в ремонт и развитие туристической инфраструктуры в Хабаровском крае, смогут работающие в этой сфере. Финансы выделяются из региональной казны на конкурсной основе по госпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае».

В этом году объем государственной поддержки составит 6,9 млн рублей. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», получить субсидии можно на разработку и обустройство объектов инфраструктуры туристских маршрутов.

«В перечне затрат, подлежащих возмещению строительство, ремонт и приобретение строительных и сопутствующих материалов для обустройства туристских баз, комплексов, холлов отелей, гостиниц и хостелов, приобретение специального туристического снаряжения, модульных гостиниц, аудио- и радиогидов, транспортных средств для перевозки туристов, прокладка подъездных дорог, изготовление и установка информационных указателей и другие», — подчеркнули в комитете по туризму министерства культуры края.