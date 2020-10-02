Бесплатное обучение осознанному питанию организовали в Приморье

В Приморском крае началась информационная кампания, направленная на формирование у граждан осознанного подхода к вопросам питания. Программы обучения разработали для людей всех возрастов. Это одно из мероприятий программы «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства региона.

«Приморье является одной из пилотных территорий по реализации мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, профилактику заболеваний, обусловленных неполноценным и несбалансированным питанием», — пояснила руководитель отдела надзора по гигиене питания краевого управления Роспотребнадзора Ольга Шорникова.

Предполагается, что благодаря проекту жители получат знания, которые необходимы для профилактики болезней системы кровообращения, нервной, костно-мышечной, эндокринной, мочеполовой систем, органов пищеварения и новообразований.