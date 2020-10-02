Мост разрушился из-за сильных дождей во Франции

Автомобильный мост разрушился в Приморских Альпах во Франции, на департамент обрушились сильные дожди с порывами ветра, сообщает 2 октября телеканал BFM.TV.

Как уточняется, резко вырос уровень воды в реке Бореон неподалеку от коммуны Сен-Мартен-Везюби. В итоге речной поток, начинающий путь в горах, разрушил мост.

Также нарушено воздушное сообщение в аэропорту Ниццы. Администрация призывает пассажиров следить за меняющимся онлайн-расписанием рейсов. Спасатели города призвали автовладельцев отказаться от поездок.

По словам префекта Приморских Альп Бернара Гонсалеза, власти ожидают продолжения ливней.

В регионе закрыты крупные торговые центры, приостановлено движение поездов, а также отменены занятия в образовательных учреждениях.

Несколько тысяч домов в коммунах Сен-Мартен-Везюби, Бельведер и Рокбийер остались без света. Четыре человека в долине Везюби пропали без вести.

Как отмечают гидрологи, утром в пятницу в долине реки Тине поток был 10 см в высоту, а в 16:30 он поднялся до высоты более 6 м. В Везюби высота потока в ручье была 64 см, в настоящее время уровень воды превысил 8 м.

В ночь на 2 октября на Францию обрушился ураган «Алекс». В пяти департаментах действует «оранжевый» уровень опасности.