Особый противопожарный режим установили в Тамбовской области

На территории Тамбовской области установили особый противопожарный режим. Он будет действовать в течение 20 дней, со 2 по 22 октября. Соответствующее постановление подписал и.о. губернатора Олег Иванов.

Как пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру», в лесах запрещено разводить костры и использовать другие источники открытого огня. Кроме того, запрещены сельскохозяйственные палы и выжигание травы на прилегающих к лесному фонду территориях.

В период действия особого режима в области организуют патрулирование населенных пунктов, лесов и сельскохозяйственных угодий. За нарушение предписаний предусмотрены повышенные штрафы.

1 октября сообщалось о возбуждении уголовного дела о халатности по факту пожара в Воронежской области. Сухая трава и лесная подстилка горели в селе Николаевка Павловского района. В результате огонь уничтожил 50 строений на площади 3,5 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет.