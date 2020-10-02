В России впервые прошла образовательная акция «ЭкоТолк». Экологический тест написали в разных регионах страны, там на вопросы отвечали в режиме онлайн. Основной площадкой стал «Аптекарский огород» в Москве. Присоединились к акции российские вузы и школы. Участники ответили на вопросы об истории экологии России, об охране окружающей среды и об особо охраняемых природных территориях.

Модераторами акции стали известные гости: Николай Дроздов, Николай Валуев, Вячеслав Фетисов и Федор Конюхов.