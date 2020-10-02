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Власти Москвы вводят штрафы за нарушение удаленного режима работы

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Власти Москвы вводят штрафы за нарушение удаленного режима работы. Сергей Собянин обязал все предприятия и организации столицы, кроме медицинских и стратегических, с 5 по 28 октября перевести 30% сотрудников на работу из дома.

За первое нарушение удаленного режима работы сотрудников юридические лица заплатят от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели — от 30 тыс. до 50 тыс.

В случае причинения вреда чьему-либо здоровью или повторного нарушения компанию или предпринимателя могут оштрафовать на сумму от 500 тыс. до 1 млн или приостановить их деятельность на 90 суток. В этом случае предусмотрена ответственность и для руководителей предприятий — они лично заплатят от 300 тыс. до 500 тыс. Власти Москвы обещают в рамках закона проводить внеплановые проверки компаний на предмет соблюдения режима удаленки.

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