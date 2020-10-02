Секретный аэродром России отмечает 100-летний юбилей

Этой осенью исполняется 100 лет со дня основания Государственного летно-испытательного центра Минобороны России. Больше половины этого срока, с начала 1960-х, он базируется в Ахтубинске под Астраханью.

Здесь пилоты центра поставили на крыло сотни самолетов. В том числе новейшие многофункциональные истребители пятого поколения Су-57, которые сейчас поступают на вооружение Воздушно-космических сил России.

С 1967 года летно-испытательный центр носит имя Валерия Чкалова. Сам легендарный советский пилот-ас испытывал самолеты в центре, когда он еще назывался НИИ ВВС.

Именно благодаря таким, как Чкалов, российская авиация обрела славу лучшей в мире.