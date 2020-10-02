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Имена туляков — подольских курсантов увековечили в Туле

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В Туле недалеко от Тульского военного суворовского училища открыли стелу в память о подольских курсантах. На памятнике выгравированы имена 106 уроженцев тульской земли.

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Как рассказал губернатор Алексей Дюмин, имена туляков — курсантов пехотного и артиллерийского училищ Подольска, стоявших насмерть на подступах к Москве, удалось установить сотрудникам Государственного архива Тульской области и Центрального архива Минобороны России. Работа продолжалась в течение года.

На открытии стелы Дюмин отметил, что 3,5 тыс. курсантов более двух недель в октябре 1941 года сдерживали наступление фашистов под Москвой. Совсем юные ребята, которые только что приняли присягу, сражались с превосходящими силами противника. И большинство из них отдали свои жизни, исполнив долг до конца, цитируют главу региона «Тульские известия».

Почетными гостями и участниками церемонии были военнослужащие и суворовцы. Они почтили память подольских курсантов минутой молчания и возложили к стеле цветы. В завершение церемонии состоялся торжественный марш роты почетного караула Преображенского полка.

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