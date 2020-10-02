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Дела о контрабанде леса на 19 млн рублей возбуждены в Приангарье

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Иркутская таможня возбудила три уголовных дела по факту контрабанды леса общей стоимостью 19 млн рублей. Два из них связаны c незаконным экспортом в Узбекистан 2,3 тыс. кубометров пиломатериалов из лиственницы и сосны стоимостью более 17,4 млн рублей. Индивидуальный предприниматель из Чунского района представлял в таможенный орган поддельные документы.

Фигурантом третьего уголовного дела стал генеральный директор иркутской компании. Руководитель фирмы подозревается в причастности к незаконному экспорту в Китай более 1 тыс. кубометров круглого леса стоимостью около 1,6 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Президент России Владимир Путин поручил ввести с 1 января 2022 года полный запрет на вывоз из страны грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Такое распоряжение он дал 30 сентября в ходе совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Глава государства выразил обеспокоенность тем, что в России вместо переработки древесины ведется экспорт сырья.

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