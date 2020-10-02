Четыре человека пострадали в ДТП в Калуге
В Калуге при столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека. Одну из иномарок отбросило на дорожные знаки.
Авария произошла на пересечении улиц Московской и Суворова. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Chery не уступил дорогу машине Honda. От удара второй автомобиль отбросило в стойку с дорожными знаками. Об этом пишет газета «Весть».
Травмы различной степени тяжести получили три пассажира Chery, а также один пассажир Honda.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Московской области скончались два человека. Автомобили Kia и Opel столкнулись на трассе М-8.