Четыре человека пострадали в ДТП в Калуге

В Калуге при столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека. Одну из иномарок отбросило на дорожные знаки.

Авария произошла на пересечении улиц Московской и Суворова. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Chery не уступил дорогу машине Honda. От удара второй автомобиль отбросило в стойку с дорожными знаками. Об этом пишет газета «Весть».

Травмы различной степени тяжести получили три пассажира Chery, а также один пассажир Honda.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Московской области скончались два человека. Автомобили Kia и Opel столкнулись на трассе М-8.