Два человека погибли в ДТП на трассе в Подмосковье

В Московской области два человека погибли и трое пострадали при столкновении двух автомобилей, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД в среду, 30 сентября.

Инцидент произошел около 4:00 в районе 23-го км трассы М-8. В результате столкновения автомобилей Kia и Opel погибли два человека, еще трое получили травмы.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины ДТП, пишет ТАСС.

Накануне сообщалось, что на трассе в Тульской области столкнулись микроавтобус и грузовик, погибли два человека, еще один госпитализирован.